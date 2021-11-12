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Джен Псакі: Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню в Україні. Відео

  • Голос Америки
Джен Псакі: Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню в Україні. Відео
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Джен Псакі: Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню в Україні. Відео

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«Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню». 12 листопада, речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала накопичення військ з боку Росії на кордоні із Україною.

«В останні тижні та дні ми багато спілкувалися з нашими європейськими союзниками та партнерами, поміж іншого з Україною - через нашу стурбованість цими повідомленнями. І протягом цих розмов ми, звісно, обговорювали нашу стурбованість російськими військовими діями та їх жорсткою риторикою щодо України. Ми також провели дискусії з російськими посадовцями щодо України та американсько-російських відносин загалом. Як ми дали зрозуміти в минулому, і ми також дали зрозуміти їм прямо - ескалаційні або агресивні дії Росії викликали б велике занепокоєння Сполучених Штатів. Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню, ми підтримуємо нашого партнера Україну та засуджуємо російську агресію проти України в будь-яких формах.»

Також у п'ятницю група американських законодавців з Республіканської партії закликала президента США Джо Байдена посилити летальну підтримку України, щоб допомогти їй «стримати та відбити оновленний російський напад».

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