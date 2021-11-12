Підсумки із Ґлазго: США та Китай підписали двосторонню домовленість про співпрацю у програмах зміни клімату.

У Ґлазго завершилася екологічна Конференція ООН, на якій учасники намагалися домовитися про спільні кроки, аби зупинити потенційно катастрофічні для людства зміни клімату. Утім, за оцінками експертів, досягнутих рішень недостатньо, аби стримати ріст глобальних температур у межах 1.5 градуси за Цельсієм. Серед позитивних результатів конференції, США та Китай підписали двосторонню домовленість про співпрацю у програмах зміни клімату.