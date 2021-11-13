Студія Вашингтон. Підсумки COP26: досягнення та поразки саміту

Сьогодні у Студії Вашингтон. CША заявляє про підтримку суверенітету України. Білий дім Сенатор Портман: США має ввести санкції проти "Північного потоку-2", аби стримати Росію від агресії. Представники в Радбезі від країн ЄС, Великої Британії і Сполучених Штатів – виступили із спільною заявою, звинувативши Білорусь у гібридних тактиках агресії.