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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Підсумки COP26: досягнення та поразки саміту

Студія Вашингтон. Підсумки COP26: досягнення та поразки саміту
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Студія Вашингтон. Підсумки COP26: досягнення та поразки саміту

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Сьогодні у Студії Вашингтон. CША заявляє про підтримку суверенітету України. Білий дім Сенатор Портман: США має ввести санкції проти "Північного потоку-2", аби стримати Росію від агресії. Представники в Радбезі від країн ЄС, Великої Британії і Сполучених Штатів – виступили із спільною заявою, звинувативши Білорусь у гібридних тактиках агресії.

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