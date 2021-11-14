Хакери розіслали десятки тисяч листів з адрес ФБР

Хакери зламали зовнішню систему електронної пошти Федерального бюро розслідувань США, повідомило правоохоронне відомство, підтвердивши попередні дані ЗМІ.

Агентство Bloomberg 13 листопада повідомило, що хакери розіслали десятки тисяч фейкових листів із адрес ФБР, попереджаючи про можливу кібератаку.

Міжнародна організація Spamhaus, яка спеціалізується на аналізі загроз, пов’язаних зі спамом і фішингом, повідомила, що фальшиві електронні листи були надіслані двома хвилями 13 листопада з адреси на порталі правоохоронних органів, який використовується багатьма державними установами.

Влада США заявила, що їй відомо про фальшиві електронні листи, але не надала деталей.

«Це cитуація, яка триває, і наразі ми не можемо надати будь-яку додаткову інформацію. Ми продовжуємо закликати громадськість бути обережною щодо невідомих відправників», – заявили у ФБР і Департаменті внутрішньої безпеки.

У відомствах не повідомили про те, як надсилалися електронні листи чи які системи могли бути скомпрометовані.

За даними Spamhaus, хакери розіслали спам з адреси ФБР щонайменше на 100 тисяч акаунтів.

ФБР має кілька електронних систем, пише Bloomberg, цитуючи експерта з кібер-безпеки, колишнього агента ФБР Остіна Берглаза. Хакери напали на систему, яку працівники ФБР використовують для листування на зовні. Для передачі класифікованої інформації службовці використовують окрему систему, каже експерт.

В матеріалі використані джерела ФБР, Bloomberg

Читайте також: "У США повідомляють про кібератаку на міжнародні організації"