Класичні електромобілі: скільки коштує перетворити класичне авто на потужнішу від оригіналу електромашину. Відео

Припинити випуск автомобілів з двигуном внутрішнього згорання до 2035 року. Таку амбітну мету, за ініціативи уряду США, поставили перед собою провідні американські автовиробники. На дорогах з’являється усе більше електромобілів. Однак, вибір їх ще досить обмежений. Екологічно свідомі любителі класичних автомобілів знайшли спосіб не відмовлятися від своїх звичок, і не забруднювати довкілля. У Каліфорнії ентузіасти перероблюють антикварні машини на електромобілі.