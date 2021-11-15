Пандемія та безробіття: чому жінкам за 40 важко працевлаштуватися та що радять експерти. Відео

Пандемія КОВІД-19 спричинила багато кардинальних змін у суспільстві - як люди відпочивають, спілкуються, працюють. Значно скоротилася кількість робочих місць в офісах, що змусило компанії звільняти людей. Непропорційно від змін на ринку праці постраждали жінки віком за 40 років. Згідно з опитуваннями, понад 40% американок у цій віковій категорії опинилися у нестабільній ситуації з початку пандемії і мають проблему повернутися на роботу.