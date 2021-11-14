Україна отримала від США 80 тонн боєприпасів

У неділю Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Про на сторінці у Фейсбук написало посольство США в Україні.

«Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України. З 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів», - йдеться у повідомленні посольства у Фейсбук.

Минулого місяця Україна отримала від США три партії додаткової безпекової допомоги на 60 млн доларів. Допомога містила летальне озброєння включно з додатковими протитанковими системами «Джавелін», боєприпасами та засобами першої медичної допомоги.

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