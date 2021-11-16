Борис Джонсон: Європі доведеться вирішувати проблему щораз більшої залежності від енергоносіїв з Росії. Відео

"Hезабаром доведеться вибирати між ін’єкціями щораз більших обсягів російських вуглеводнів через велетенські нові трубопроводи і підтримкою України". Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон вказав на щораз більшу залежності Європи від російського газу в умовах зростаючого протистояння Росії і Заходу у промові в Лондоні 15 листопада. Він зауважив, що «деякі країни просто не будуть розвиватися в бік вільних ринкових демократій», і з ними треба мати «якнайбільш приязні й прагматичні відносини», а при цьому «тісніше працювати з тими, які це роблять і поділяють наші цінності й інстинкти». «Отже, коли ми кажемо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, то це не тому, що ми хочемо бути супротивниками Росії, або що ми хочемо якось стратегічно оточити, чи підривати ту велику країну… А тому, що ми маємо зобов’язання щодо принципів демократії і свободи, які зараз поділяються на величезній більшості Європейського континенту», - сказав Борис Джонсон.