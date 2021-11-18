Час-Тайм. Ллойд Остін приймає у Пентагоні Олександра Резнікова.Деталі

В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США Ллойд Остін приймає у Пентагоні міністра оборони України Олександра Резнікова. Як у Вашингтоні коментують безпекову ситуацію в Україні. Радник США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову із головою Радбезу Росії. Білорусь усунула основний табір мігрантів на кордоні із Польщею. Кореспонденти «Голосу Америки» побували на польсько-білоруському кордоні, поговорили із біженцями та правозахисниками. Вже друга учасниця знімальної групи фільму «Раст» подала позов до суду через обставини, які призвели до смерті Галини Гатчінс.