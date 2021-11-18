У Вашингтоні згадують жертв Голодомору картинами українських художників та оповідями свідків. Відео

Одна із ключових свідків Конгресової комісії з питань голоду в Україні померла минулого місяця на 100 році життя. У 88-мі роковини Голодомору, у Вашингтонському Українському домі представили експозицію «Голодомор очима українських художників» Моргана Вільямса, куди завітала й донька Татьяни Клименко-Павличко. Вона розповіла "Голосу Америки", чому у 1986 році її мати погодилася свідчити перед Конгресом, у той час, коли багато із тих хто вижив, боялися говорити про страшну трагедію. Морган Вільямс - власник колекції, співорганізатор виставки, президент Американсько-Української ділової ради.