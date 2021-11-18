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Поки Польща стримує мігрантів на білоруському кордоні, тисячі страждають. Відео

  • Голос Америки
Поки Польща стримує мігрантів на білоруському кордоні, тисячі страждають. Відео
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Поки Польща стримує мігрантів на білоруському кордоні, тисячі страждають. Відео

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Офіційний Багдад заявив, що забирає сотні іракських мігрантів літаками назад на батьківщину. Саме іракські курди складають значну частину з приблизно 4 тисяч мігрантів, які перебували у таборах біженців уздовж західного кордону Білорусі. До того, як ці табори зачистили, кореспонденти «Голосу Америки» побували на польсько-білоруському кордоні, поговорили із самими біженцями і правозахисниками, які вимагають надати їм доступ до родин, які потребують негайної допомоги.

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