Поки Польща стримує мігрантів на білоруському кордоні, тисячі страждають. Відео

Офіційний Багдад заявив, що забирає сотні іракських мігрантів літаками назад на батьківщину. Саме іракські курди складають значну частину з приблизно 4 тисяч мігрантів, які перебували у таборах біженців уздовж західного кордону Білорусі. До того, як ці табори зачистили, кореспонденти «Голосу Америки» побували на польсько-білоруському кордоні, поговорили із самими біженцями і правозахисниками, які вимагають надати їм доступ до родин, які потребують негайної допомоги.