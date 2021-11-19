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Час-Тайм. Резніков – про очікування від США та ймовірність нападу РФ

Час-Тайм. Резніков – про очікування від США та ймовірність нападу РФ
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Час-Тайм. Резніков – про очікування від США та ймовірність нападу РФ

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В ефірі Час-Тайм. Американський міністр оборони підтвердив непохитну підтримку США України. Про те, чого очікує Україна від США, як оцінює ймовірність нового нападу Росії та перспективи членства України у НАТО Олексій Резніков розповів в ексклюзивному інтерв’ю Мирославі Гонгадзе. Адміністрація з контролю над харчами та ліками США схвалила уколи-посилювачі від коронавірусу вакцинами Пфайзер і Модерна. У Лос-Анджелесі без довідки про щеплення не можливо потрапити у ресторани, розважальні заклади, спортзали: що кажуть місцеві? ООН тисне на Пекін, щоб з’ясувати місцезнаходження зниклої китайської тенісистки. У Києві відбулася прем’єра документального фільму «Розірви коло» - про історії двох жінок, які постраждали від домашнього насильства.

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