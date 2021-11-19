ООН тисне на Пекін, щоб з’ясувати місцезнаходження зниклої китайської тенісистки. Відео

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Другого листопада екс-чемпіонка турнірів Великого Шолому 35-річна Пен Шуай оприлюднила допис на своїй сторінці у Вей-бо – китайському варіанті Твіттера – де звинуватила колишнього віце-прем’єра, 75-річного Чжана Гаолі, у тому, що він змусив її до сексу в його оселі. Вже через півгодини соцмережа видалила допис, а сторінку Шуай – заблокувала. Сама тенісистка перестала виходити на зв’язок.

