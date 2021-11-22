Акт тероризму? Що сталося на різдвяному параді у США. Відео

П’ять людей загинуло й понад сорок – поранені внаслідок трагедії у місті Вокіша, штат Вісконсин. Там у неділю ввечері позашляховик врізався у людей, що брали участь у різдвяному параді. Поліція офіційно повідомила, що має затриманих, однак не уточнила, чи йдеться про людину, що була за кермом. Чи йдеться про акт тероризму – місцеві правоохоронці поки також не мають висновків. Тим часом, Fox News із посиланням на джерела у поліції назвало ім’я ймовірного підозрюваного.