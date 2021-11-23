Студія Вашингтон. Реакції в США на безпекову ситуацію довкола України
Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий дім звернувся до Міноборони США із запитом про надання детальної інформації про військові навчання США у Європі, спрямовані на стримування Росії, та їх обґрунтування. Про це повідомляє видання Washington Post. П’ять людей загинуло й понад сорок – поранені внаслідок трагедії у місті Вокіша, штат Вісконсин.
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листопад 20, 2021
Студія Вашингтон. Як в Каліфорнії перевіряють довідки про щеплення?
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листопад 19, 2021
Студія Вашингтон. Як у США коментують безпекову ситуацію в Україні
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листопад 18, 2021
Студія Вашингтон. Як Україні зберегти статус міжнародної житниці?
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листопад 17, 2021
Студія Вашингтон. Реакція США на випробування Росією ракети в космосі
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листопад 16, 2021
Студія Вашингтон. В Лос-Анджелесі вшанували пам’ять жертв Голодомору
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листопад 13, 2021
Студія Вашингтон. Підсумки COP26: досягнення та поразки саміту