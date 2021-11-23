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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Реакції в США на безпекову ситуацію довкола України

Студія Вашингтон. Реакції в США на безпекову ситуацію довкола України
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Студія Вашингтон. Реакції в США на безпекову ситуацію довкола України

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий дім звернувся до Міноборони США із запитом про надання детальної інформації про військові навчання США у Європі, спрямовані на стримування Росії, та їх обґрунтування. Про це повідомляє видання Washington Post. П’ять людей загинуло й понад сорок – поранені внаслідок трагедії у місті Вокіша, штат Вісконсин.

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