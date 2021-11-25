Традиції Дня подяки: парад Macy’s повернувся на вулиці міста Нью-Йорка у всій красі. Відео

В останній четвер листопада у США святкують День подяки. У Нью-Йорку прохидить традиційний парад, який організовує мережа магазинів Macy’s. Після пандемічних обмежень 2020-го року, парад повернувся на вулиці міста у всій красі: люди прийшли подивитися на величезні надувні фігури персонажів з мультфільмів і маршируючих оркестрів, яких недопустили до живих виступів минулого року.