Частина мігрантів починає повертатися з Білорусі - додому. Відео

Польські прикордонники повідомляють, що завадили прорватися з Білорусі групі з майже 200 мігрантів, які штурмували загорожу. Також близько 30 мігрантів намагалися нелегально перейти через кордон у Литву. Країни ЄС рішучі у намірі не пускати мігрантів і звинувачують влади Білорусі та Росії у штучному створенні міграційної кризи. Тим часом частина мігрантів починає повертатися з Білорусі у країни походження. Два літаки Iraqi Airways, на борту яких було майже шістсот пасажирів, вилетіли з Мінська до іракського міста Ербіль. Протягом доби 26 листопада очікується ще два евакуаційні рейси.