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Частина мігрантів починає повертатися з Білорусі - додому. Відео

  • Голос Америки
Частина мігрантів починає повертатися з Білорусі - додому. Відео
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Частина мігрантів починає повертатися з Білорусі - додому. Відео

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Польські прикордонники повідомляють, що завадили прорватися з Білорусі групі з майже 200 мігрантів, які штурмували загорожу. Також близько 30 мігрантів намагалися нелегально перейти через кордон у Литву. Країни ЄС рішучі у намірі не пускати мігрантів і звинувачують влади Білорусі та Росії у штучному створенні міграційної кризи. Тим часом частина мігрантів починає повертатися з Білорусі у країни походження. Два літаки Iraqi Airways, на борту яких було майже шістсот пасажирів, вилетіли з Мінська до іракського міста Ербіль. Протягом доби 26 листопада очікується ще два евакуаційні рейси.

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