Ізраїль забороняє в’їзд усім іноземцям через штам «Омікрон»

Ізраїль заявив, що заборонить в’їзд в країну всім іноземцям, зробивши його першою країною, яка повністю закрила свої кордони у відповідь на варіант коронавірусу Sars-CoV-2 «Омікрон».

Прем’єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що заборона, яка чекає на затвердження уряду, триватиме 14 днів і дозволить чиновникам охорони здоров’я зібрати більше інформації про штам.

«Наші робочі гіпотези полягають у тому, що цей варіант вже є майже в кожній країні. І що вакцина ефективна, хоча ми ще не знаємо, наскільки», – сказала міністерка внутрішніх справ Аелет Шакед каналу N12.

Велика Британія оголосила про посилення обмежень на в’їзд для всіх пасажирів, які прибувають до країни, і про повернення маскового режиму в магазинах і громадському транспорті після підтвердження перших двох випадків захворювання на новий штам.

Про «Омікрон» наразі відомо небагато, і науковцям можуть знадобитися тижні, щоб повністю зрозуміти ефективність вакцин проти цього варіанту, швидкість його передачі, тяжкість захворювання та лікування.

За оцінками вірусологів, новий штам має численні мутації, які можуть виявитися заразнішими, ніж відомі досі штами. Перші спостереження динамікою епідемії в ПАР підтверджують цей висновок. Однак, як заявляє низка фахівців, поки що передчасно говорити про те, що новий штам призводить до більш важкого перебігу хвороби або здатний обходити захист, який створюють існуючі вакцини.

Представники компаній-виробників вакцин заявили, що вивчають новий штам і, у разі потреби, у стислий термін зможуть розробити та впровадити нові версії препаратів.

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