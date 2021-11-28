Німеччина каже, що продовжує співпрацювати зі США щодо «Північного потоку-2»

Німеччина заявила в неділю, що вона продовжує тісно співпрацювати зі США щодо реалізації угоди про «Північний потік-2», повідомляє агентство Рейтер.

МЗС Німеччини повідомило, що продовжує координувати з адміністрацією США свої дії щодо реалізації спільної декларації з газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів.

Адміністрація Байдена не стала вводити санкції проти оператора газопроводу і в липні уклала угоду з Німеччиною, хоча кілька днів тому запровадила нові санкції проти компанією Transadria та її судна, що пов'язана з Росією.

"Ми принципово відкидаємо санкції між союзниками", - заявили в адміністрації у відповідь на запит Reuters про публікацію сайту Axios, в якій говорилося, що Берлін закликав членів Конгресу не вводити санкції проти "Північного потоку - 2", оскільки це "послабить" довіру до США і «зрештою зашкодить трансатлантичній єдності».

В неділю американське видання Axios написало, що уряд Німеччини офіційно звернувся до конгресу США з проханням не запроваджувати санкції щодо Північного потоку-2, мовляв, це зашкодило б довірі до США і самій Україні. Видання оприлюднило документ із цим зверненням, який має позначку “засекречено”.

У ньому німецький уряд висловлює стурбованість, що санкції Конгресу США щодо російського газопроводу підірвали б спільні американсько-німецькі зусилля “підтримати Україну, європейську енергетичну безпеку і наші кліматичні зусилля”.

В матеіалі використані джерела Рейтер та Axios.

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