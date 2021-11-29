Час-Тайм. Експерти – про варіанти відповіді на ескалацію з боку Росії

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден заявив, що новий штам вірусу Ковід-19 Омікрон «викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки». Що відомо про поширення «Омікрону». Світову спільноту останній тиждень окрім пандемії турбує загострення на кордонах України з півночі.