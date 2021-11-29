Що експерти кажуть про готовність НАТО відповідати на ескалацію з боку Росії та заяви Зеленського. Посли країн "Великої Сімки" закликали вчасно обрати нового очільника Національного антикорупційного бюро України. Історія про «борчиню» Вікіпедії, яка веде битву проти пропаганди насильства.
Час-Тайм. Експерти – про варіанти відповіді на ескалацію з боку Росії
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