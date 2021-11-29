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Час-Тайм. Експерти – про варіанти відповіді на ескалацію з боку Росії

Час-Тайм. Експерти – про варіанти відповіді на ескалацію з боку Росії
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Час-Тайм. Експерти – про варіанти відповіді на ескалацію з боку Росії

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден заявив, що новий штам вірусу Ковід-19 Омікрон «викликає занепокоєння, але не є приводом для паніки». Що відомо про поширення «Омікрону». Світову спільноту останній тиждень окрім пандемії турбує загострення на кордонах України з півночі.

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Що експерти кажуть про готовність НАТО відповідати на ескалацію з боку Росії та заяви Зеленського. Посли країн "Великої Сімки" закликали вчасно обрати нового очільника Національного антикорупційного бюро України. Історія про «борчиню» Вікіпедії, яка веде битву проти пропаганди насильства.

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