Студія Вашингтон.США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Стокгольмі Держсекретар США та міністр закордонних справ України "обговорили необхідність дипломатичного мирного вирішення конфлікту на Донбасі та повного відновлення суверенітету України у її міжнародно визнаних кордонах, включно із Кримом". США запровадили третій раунд санкції проти режиму Лукашенка. У Сполучених Штатах офіційно стартував Різдвяний сезон. У Нью-Йорку засвітили найвідомішу ялинку країни.