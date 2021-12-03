Студія Вашингтон.США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка
Сьогодні в Студії Вашингтон. У Стокгольмі Держсекретар США та міністр закордонних справ України "обговорили необхідність дипломатичного мирного вирішення конфлікту на Донбасі та повного відновлення суверенітету України у її міжнародно визнаних кордонах, включно із Кримом". США запровадили третій раунд санкції проти режиму Лукашенка. У Сполучених Штатах офіційно стартував Різдвяний сезон. У Нью-Йорку засвітили найвідомішу ялинку країни.
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