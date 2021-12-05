США, Україна на низка інших країн засудили позасудові страти та насильницькі зникнення в Афганістані

Текст наступної заяви був спочатку опублікований урядами Сполучених Штатів Америки, Австралії, Бельгії, Болгарії, Канади, Данії, Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великобританії та України.

“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про позасудові страти та насильницькі зникнення колишніх співробітників афганських сил безпеки, задокументованих Human Rights Watch та іншими правозахисними організаціями», - йдеться у тексті заяви, опублікованій на сайті Держдепу.

«Ми наголошуємо, що дії, в яких звинувачується влада країни, є серйозними порушеннями прав людини і суперечать амністії, оголошеної талібами. Ми закликаємо Талібан ефективно забезпечити дотримання амністії для колишніх співробітників афганських сил безпеки та колишніх урядовців по всій країні та всіма талібами.

Повідомлення про такі випадки мають бути розслідувані швидко та у прозорих спосіб, а винні – притягнуті до відповідальності. Ці кроки мають бути належним чином оприлюднені як негайний стримуючий фактор для запобігання подальшим вбивствам і зникненням”, - заявили сторони-підписанти заяви, додавши, що продовжуватимуть оцінювати Талібан за його діями.

В матеріалі використані джерела офіційного сайта Держдепу

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