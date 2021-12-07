Студія Вашингтон. Що Байден скаже Путіну?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна буде головною темою віртуальної зустрічі президента Байдена та Путіна у вівторок. Про це під час брифінгу заявила прес-секретарка Білого Дому. Україна не має кращого партнера, ніж США, – такими словами американські військові привітали ЗСУ з 30 річницею. Сьогодні вступають у дію нові обмеження подорожей до США, введених у зв’язку з розповсюдженням нового штаму коронавірусу Омікрон. За два роки COVID-19 вплинув на роботу, здоров'я, стиль життя і настрої людства, зокрема, й те, як господарі називали своїх нових домашніх улюбленців.