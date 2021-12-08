Студія Вашингтон. Деталі відеорозмови Байдена та Путіна
Сьогодні в Студії Вашингтон. Відеорозмова президентів Байдена та Путіна тривала понад 2 години. Україна була однією з головних тем спілкування лідерів. Деталі віртуальної зустрічі президентів. 7 грудня - 80 роковини нападу японців у Другій Світовій війні на Перл Гарбор, американську військово-морську базу в Гонолулу.
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грудень 08, 2021
Студія Вашингтон. Деталі відеорозмови Байдена та Путіна
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грудень 07, 2021
Студія Вашингтон. Що Байден скаже Путіну?
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грудень 04, 2021
Студія Вашингтон. Як протидіяти Кремлю? Погляд генерала США
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грудень 03, 2021
Студія Вашингтон.США запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка
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грудень 02, 2021
Студія Вашингтон. Як стримати Росію – заяви США, НАТО
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