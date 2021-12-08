Студія Вашингтон. Деталі відеорозмови Байдена та Путіна

Сьогодні в Студії Вашингтон. Відеорозмова президентів Байдена та Путіна тривала понад 2 години. Україна була однією з головних тем спілкування лідерів. Деталі віртуальної зустрічі президентів. 7 грудня - 80 роковини нападу японців у Другій Світовій війні на Перл Гарбор, американську військово-морську базу в Гонолулу.