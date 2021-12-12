Посол США у Греції представив програму боротьби з дезінформацією і звернув увагу на Україну

Посол США у Греції, колишній посол США в Україні Джеффрі Паєтт представив проєкт DisinfoHacks щодо боротьби з дезінформацією. Дипломат назвав дезінформацію однією з проблем, з якою зустрічаються світові демократії.

Паєтт звернув увагу на дезінформацію про пандемію коронавірусу та вакцинацію та нагадав слова держсекретаря Ентоні Блінкена про масштабну російську кампанію навколо України. За словами Пайєтта, дії Москви – частина програми Кремля для виправдання потенційного вторгнення на українську територію.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

В матеріалі використані джерела сайта Посольства США в Греції

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