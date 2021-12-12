Шольц прибув до Польщі для переговорів. Україна на порядку денному.

Новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Варшави для переговорів, присвячених кризі з мігрантами на кордоні з Білоруссю, незалежності судової влади у Польщі, нарощуванню російських військ біля кордонів України та ситуації з російським газопроводом «Північний потік-2».

Хоча Шольц заявляв про своє прагнення збереження добрих відносин між Німеччиною та Польщею на довгі роки, лідери двох країн висловили недвозначні очікування один від одного.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він закликатиме Шольца виступити проти «Північного потоку-2», яким передбачається доставляти російський газ до Німеччини в обхід України. На думку Моравецького, Росія може використати газопровід проти Європи як політичного тиску.

У свою чергу Німеччина підтримала зусилля Польщі щодо зупинки потоку мігрантів, які намагаються потрапити до країни з Білорусі. Берлін заявив, що допоможе Варшаві та Брюсселю у врегулюванні цієї кризи.

Судова система Польщі, однак, залишається однією з причин розбіжностей.

Європейський суд оштрафував Польщу, встановивши, що судові реформи, здійснені правою партією «Право і справедливість», порушують законодавство ЄС.

Польща відмовилася сплачувати штраф, і її вищий суд ухвалив, що національне законодавство має пріоритет над правилами ЄС.

Новий уряд Німеччини, приведений до присяги у середу, незважаючи на вимоги Польщі та США, не взяв на себе публічних зобов'язань зупинити роботу «Північного потоку-2» у разі вторгнення Росії до України.

Американські чиновники заявили членам Конгресу, що вони досягли порозуміння з Німеччиною щодо зупинки газопроводу, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомив у вівторок високопоставлений співробітник Конгресу США.

Німецькі офіційні особи не підтвердили ці повідомлення, але Шольц у середу попередив про наслідки, якщо Росія порушить кордон України, і цю позицію в неділю підтвердили представники «Великої сімки».

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