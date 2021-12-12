Історична пам'ять: Чому нащадок президента США запропонував усунути пам’ятник своєму знатному родичу. Відео

Пандемія КОВІД-19, окрім економічних збитків, додала до розколу американського суспільства навколо чутливих соціальних питань. Нещодавно з приміщення адміністрації міста Нью-Йорк, винесли пам’ятник третьому президенту США Томасу Джефферсону. Причина примусового переїзду – протидії навколо пам’яток історичних постатей, які були рабовласниками. Голос Америки знає думку одного з нащадків Джеферсона, який має ідея перенести пам’ятник.