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Історична пам'ять: Чому нащадок президента США запропонував усунути пам’ятник своєму знатному родичу. Відео

  • Голос Америки
Історична пам'ять: Чому нащадок президента США запропонував усунути пам’ятник своєму знатному родичу. Відео
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Історична пам'ять: Чому нащадок президента США запропонував усунути пам’ятник своєму знатному родичу. Відео

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Пандемія КОВІД-19, окрім економічних збитків, додала до розколу американського суспільства навколо чутливих соціальних питань. Нещодавно з приміщення адміністрації міста Нью-Йорк, винесли пам’ятник третьому президенту США Томасу Джефферсону. Причина примусового переїзду – протидії навколо пам’яток історичних постатей, які були рабовласниками. Голос Америки знає думку одного з нащадків Джеферсона, який має ідея перенести пам’ятник.

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