Студія Вашингтон. Законопроєкт про множинне громадянство - оцінки
Сьогодні в Студії Вашингтон. У Нью-Йорку активістки Союзу українок Америки провели акцію, аби привернути увагу до загрози нового військового наступу Росії. Нас 65 мільйонів, - із такими словами президент України вніс на розгляд Верховної Ради 5 законопроектів, які мають врегулювати законодавство у сфері громадянства. За словами Зеленського, нові норми урівняють в правах українців у всьому світі. Утім, деякі представники діаспори та експерти непокояться, що законодавство навпаки - лише обмежить права українців, які живуть закордоном.
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