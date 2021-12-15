Зеленський в Брюсселі: "Нашу державу цікавить потужна санкційна політика ДО ймовіної ескалації. Відео

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«Мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика «після» вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовіної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації, може, й не буде. Такі попереджаючі кроки, дійсно, можуть зупинити військовий конфлікт на сході нашої держави, який відбувається вісім років», – сказав Зеленський.



На уточнювальне запитання Радіо Свобода, що відповіли лідери з країн «нормандського формату» (Франції та Німеччини), коли президент України сказав, що санкції проти Росії після можливої ескалації вже будуть неефективні, Зеленський відповів: «Мені здається, я був достатньо наполегливий і ті факти, які я доводив, вони спрацювали – мені так здається. Подивимось на результат».