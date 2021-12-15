Зеленський в Брюсселі: "Нашу державу цікавить потужна санкційна політика ДО ймовіної ескалації. Відео

«Мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика «після» вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовіної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації, може, й не буде. Такі попереджаючі кроки, дійсно, можуть зупинити військовий конфлікт на сході нашої держави, який відбувається вісім років», – сказав Зеленський.
На уточнювальне запитання Радіо Свобода, що відповіли лідери з країн «нормандського формату» (Франції та Німеччини), коли президент України сказав, що санкції проти Росії після можливої ескалації вже будуть неефективні, Зеленський відповів: «Мені здається, я був достатньо наполегливий і ті факти, які я доводив, вони спрацювали – мені так здається. Подивимось на результат».
На уточнювальне запитання Радіо Свобода, що відповіли лідери з країн «нормандського формату» (Франції та Німеччини), коли президент України сказав, що санкції проти Росії після можливої ескалації вже будуть неефективні, Зеленський відповів: «Мені здається, я був достатньо наполегливий і ті факти, які я доводив, вони спрацювали – мені так здається. Подивимось на результат».
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