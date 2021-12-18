Студія Вашингтон. Як США реагують на вимоги Росії щодо НАТО

Сьогодні в Студії Вашингтон. США не підуть на поступки щодо ключових принципів, на яких ґрунтується європейська безпека, і найперше – права усіх держав обирати їхнє власне майбутнє і курс зовнішньої політики. Зокрема такими словами у Білому Домі відреагували на опублікований Москвою у п’ятницю кремлівський проект договору про так звані гарантії безпеки від США і НАТО. Міністри охорони здоров'я країн "Групи семи" назвали «Омікрон» найбільшою загрозою для громадського здоров'я у світі. Перебої із постачанням і ріст цін спостерігають у багатьох святкових індустріях, зокрема алкогольній. З чим це пов'язано і чи готові американці на ці свята пити менше?