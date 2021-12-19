Україна просить США надати їй зенітно-ракетні комплекси Patriot – ЗМІ

Українські представники попросили Вашингтон надати системи протиповітряної оборони – йдеться про зенітно-ракетні комплекси Patriot, повідомляє сайт американської телекомпанії CNN.

Це прохання є частиною потреб України у військовій допомозі, яку нині розглядає адміністрація Джо Байдена.

«Адміністрація Байдена все ще роздумує, чи поставити більше озброєнь та техніки українцям, після того, як вже були надані останніми двома місяцями протитанкові ракетні комплекси Javelin та центри командування запусками, патрульні катери класу Island, аптечки першої медичної допомоги, захищені радіостанції, електроне обладнання, медичне обладнання, двигуни, генератори, запчастини, а також малокаліберна зброя та набої. Українці також наполягають на поставках систем протиповітряної оборони – як-от Patriot зі США, як кажуть люди, знайомі з їхніми запитами», – повідомляє CNN.

Телекомпанія також зазначає, що радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван «передав стурбованість США, що такі поставки можуть бути сприйняті Росією як дуже провокативні в час, коли США, Європа та НАТО намагаються переконати Москву в потребі деескалації». «І все ж Білий дім не виключає нічого цілковито – окрім хіба що можливості розміщення військ США на території України», – пише сайт телекомпанії.

Раніше в Києві вже висловлювали бажання отримати американські системи Patriot. Вперше ця ідея пролунала ще 2015 року, а весною цього року про це говорив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Системи, що були прийняті на озброєння на початку 1980-х років, спершу розроблялися як комплекси ППО; можливості й ПРО додали їм пізніше. Система, офіційно відома як MIM-104 Patriot, уже багато разів модернізувалася, і сучасні комплекси мають із первісними мало спільного, крім назви.

Перше «бойове хрещення» система отримала під час війни в Перській затоці 1991 року, коли її використовували як протиракетну – і, як загалом вважають, показала тоді себе не найкращим чином: надто багато іракських ракет не були збиті і завдали іноді значної шкоди.

Але з того часу комплекс зазнав значних поліпшень: він отримав нове програмове забезпечення (і продовжує отримувати подальші оновлення), нові системи управління і наведення, вже кілька моделей цілком нових ракет; нині розробляється й новий радар, який має отримати необмежене 360-градусне поле огляду.

У США вже працюють над розробкою ще новішої системи MEADS, яка має в майбутньому замінити Patriot. Але, як вважають, наявні «Патріоти» будуть, після подальших модернізацій, залишатися на бойовому чергуванні до 2040-го, а чи й до 2050 року.

В матеріалі використані джерела CNN.

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