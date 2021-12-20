Час-Тайм. Як в Конгресі США відреагували на пропозицію Москви
В ефірі Час-Тайм. В Конгресі США відреагували на пропозицію Москви щодо перегляду безпекових домовленостей в Європі. Як у самій Європі реагують на пропозиції Росії? Американські посадовці попереджають про небезпеку стрімкого розповсюдження нового штаму Омікрон та закликають американців до щеплення та носіння масок. У США безпрецедентна кількість медиків пішла з професії, лікарні відчувають дефіцит працівників. Як українці у штаті Колорадо святкували День Святого Миколая.
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