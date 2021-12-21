Час-Тайм. Байден звертається до нації. Головне про Омікрон у США
В ефірі Час-Тайм. США вводять нові обмеження у зв’язку зі стрімким поширенням штаму Омікрон. Що планує робити президент Байден, аби убезпечити американців цієї зими? Чи варто чекати на новий локдаун? Як уряд США бореться зі зловмисниками, які пропонують фальшиві довідки про щеплення. США та Велика Британія направили до України експертів із ведення війни у кіберпросторі - NYT. У США тривають прем`єрні покази історичної стрічки українського режисера Ярослава Попова «Оберіг нації».
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