Студія Вашингтон. У США тривають покази стрічки «Оберіг нації»

Сьогодні в Студії Вашингтон. США вводять нові обмеження у зв’язку зі стрімким поширенням штаму Омікрон. США та Велика Британія направили до України експертів із ведення війни у кіберпросторі для підготовки країни до протистояння російській кібератаці, пише видання The New York Times. У Сполучених Штатів тривають прем`єрні покази історичної стрічки українського режисера Ярослава Попова «Оберіг нації».