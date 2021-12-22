Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У США тривають покази стрічки «Оберіг нації»

Студія Вашингтон. У США тривають покази стрічки «Оберіг нації»
Embed
Студія Вашингтон. У США тривають покази стрічки «Оберіг нації»

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. США вводять нові обмеження у зв’язку зі стрімким поширенням штаму Омікрон. США та Велика Британія направили до України експертів із ведення війни у кіберпросторі для підготовки країни до протистояння російській кібератаці, пише видання The New York Times. У Сполучених Штатів тривають прем`єрні покази історичної стрічки українського режисера Ярослава Попова «Оберіг нації».

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG