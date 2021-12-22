Студія Вашингтон. У США тривають покази стрічки «Оберіг нації»
Сьогодні в Студії Вашингтон. США вводять нові обмеження у зв’язку зі стрімким поширенням штаму Омікрон. США та Велика Британія направили до України експертів із ведення війни у кіберпросторі для підготовки країни до протистояння російській кібератаці, пише видання The New York Times. У Сполучених Штатів тривають прем`єрні покази історичної стрічки українського режисера Ярослава Попова «Оберіг нації».
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