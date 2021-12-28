Студія Вашингтон. У столиці США захворюваність на Ковід-19 б’є рекорди

Сьогодні в Студії Вашингтон. Вашингтон нині – лідер за кількістю нових випадків Ковід-19 на кожні 100 тисяч людей у США. 2021-ого питання «Північного потоку-2» стало одним із найгарячіших у Вашингтоні з точки зору відносин із Україною, Росією і ЄС. Всі головні моменти і підсумки.