Студія Вашингтон. Розмова Байдена і Путіна пройде у четвер - деталі
Сьогодні у Студії Вашингтон. Підбиття підсумків непростого року у відносинах між Вашингтоном і Києвом. Держсекретар США Ентоні Блінкен в середу обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським "зусилля з мирного вирішення конфлікту на сході України та наступне дипломатичне спілкування з Росією".
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