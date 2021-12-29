Студія Вашингтон. Розмова Байдена і Путіна пройде у четвер - деталі

Сьогодні у Студії Вашингтон. Підбиття підсумків непростого року у відносинах між Вашингтоном і Києвом. Держсекретар США Ентоні Блінкен в середу обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським "зусилля з мирного вирішення конфлікту на сході України та наступне дипломатичне спілкування з Росією".