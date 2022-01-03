Вторгнення Росії в Україну наблизить натівські сили до Росії – глава Комітету розвідки Сенату США Шифф

Глава комітету розвідки Сенату США республіканець Адам Шифф заявив, що стримати нове вторгнення Росії в Україну можуть лише потужні санкції, запроваджені США разом із союзниками. Про це він сказав в програмі каналу CBS «Обличчям до нації».

«Для того, щоб стримати нове вторгнення Росії, яке виглядає ймовірним, знадобляться величезні санкції проти Росії. Я думаю, наші союзники повинні бути твердими у своїх позиціях щодо цієї ситуації. Росія повинна розуміти, що ми є обєднаними у цьому питанні», - сказав сенатор Шифф. Він додав, що не має нічого проти введення персональних санкцій проти Путіна, але найбільш дієвими назвав комбінацію персональних та секторальних санкцій.

Він додав, що потужним стримуючим фактором для Росії є розуміння того, що нове вторгнення в Україну наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне його. «Ми наблизимо більше сил НАТО до Росії, і це протилежне від того, чого намагається досягнути Путін», - заявив Шифф.

"Боюся, що Путін дуже ймовірно піде на вторгнення. Я, чесно кажучи, досі не розумію його повної мотивації, чому саме зараз він це робить. Але виглядає так, що він безсумнівно має цей намір, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не стримає його. І саме це ми повинні зробити з нашими союзниками" - наголосив він.

Нагадаємо, 2 січня відбулась телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента Володимира Зеленського, під час якої Байден запевнив, що США, союзники та партнери дадуть рішучу відповідь у випадку, якщо Росія проведе подальше вторгнення до України.

В матеріалі використані джерела CBS

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