У Відні відновились переговори щодо іранської ядерної програми

У понеділок у Відні після перерви на новорічні святкові дні відновилися переговори щодо повернення до Міжнародної угоди 2015 року, яка обмежує ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій.

Прес-секретар іранського МЗС заявив у понеділок, що переговори «входять у поглиблену фазу». Хоча США та Іран відзначили в ході їх деякий прогрес, іранська сторона висловилася проти того, що вона називає «максималістськими вимогами» з боку Вашингтона. Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив минулого тижня, що поки рано судити про те, чи виявить Іран у ході нинішнього раунду переговорів «конструктивніший підхід».

При цьому сторони висловили готовність повністю приєднатися до угоди.

З того часу, як у квітні почалися непрямі переговори між США та Іраном, інші країни, які підписали в 2015 році ядерну угоду, виступали посередниками між американською та іранською делегаціями.

США вийшли з угоди у 2018 році згідно з рішенням тодішнього президента Дональда Трампа.

Пізніше Іран відступив від зобов'язань, які він узяв на себе в рамках угоди, приступивши до накопичення урану понад максимальні межі, його збагачення до більш високих рівнів та використання більш досконалих центрифуг.

У п'ятницю Франція засудила недавній запуск іранської ракети-супутника, заявивши, що цей крок є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Франція наголосила, що дії Тегерана «тим більш сумні», що скоєно в момент, коли на переговорах у Відні досягнуто прогресу.

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