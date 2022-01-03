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«Знову онлайн»: Студенти Каліфорнійського університету розповіли «Голосу Америки» про навчання під час чергової хвилі коронавірусу. Відео

«Знову онлайн»: Студенти Каліфорнійського університету розповіли «Голосу Америки» про навчання під час чергової хвилі коронавірусу. Відео
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«Знову онлайн»: Студенти Каліфорнійського університету розповіли «Голосу Америки» про навчання під час чергової хвилі коронавірусу. Відео

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Американські медексперти сподіваються, що цей спалах коронавірусу сягне піку у середині січня, а тим часом десятки американських університетів змушені розпочинати рік із дистанційного навчання. Повернення до кампусу залежатиме як від пандемічної ситуації, так і від статусу вакцинації студентів. Переважна більшість, понад тисяча університетів у США, вимагає від студентів і викладачів підтвердження вакцинації для навчання вживу, а тепер багато з них почали вимагати і бустерного щеплення. Христина Шевченко розпитала студентів Каліфорнійського університету, що думають вони про усі ці новини.

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