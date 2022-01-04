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Час-Тайм. Перспективи економіки України у 2022 році

Час-Тайм. Перспективи економіки України у 2022 році
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Час-Тайм. Перспективи економіки України у 2022 році

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В ефірі Час-Тайм. "Північний потік-2": у Сенаті може відбутися голосування щодо законопроекту, який передбачає запровадження санкцій проти газопроводу. Понад мільйон підтверджених випадків Ковід-19 за одну добу зафіксували напередодні у США. Ринок праці у США: понад 4 з половиною мільйона - звільнилися з роботи за власним бажанням у листопаді. Без походу до окуліста: додаток, що дозволяє людям перевірити зір у домашніх уомвах. Нашестя щурів у Нью-Йорку: до яких дій вдається влада та як із проблемою борються самі мешканці мегаполіса? Як сніговий шторм призвів до транспортного колапсу поблизу столиці Вашингтона.

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