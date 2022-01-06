Час-Тайм. Чого очікувати від відносин США-Україна у 2022 році?
В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден звернувся до країни у день перших роковин атаки на Капітолій прихильниками колишнього президента Дональда Трампа. Більше про події 6 січня 2021-ого року, притягнення до відповідальності винних і про наслідки атаки - для США і світу. Хвиля антиурядових протестів у Казахстані, які переросли у заворушення, не вщухає. Чого очікувати від важливого року у двосторонніх американсько-українських відносинах?
Випуски
-
січень 05, 2022
Час-Тайм. Що роблять США та Європа, щоб стримати Росію?
-
січень 04, 2022
Час-Тайм. Перспективи економіки України у 2022 році
-
січень 03, 2022
Час-Тайм. Розмова Байдена із Зеленським – подробиці
-
грудень 31, 2021
Час-Тайм. Новорічний випуск
-
грудень 30, 2021
Час-Тайм. Розмова Байдена і Путіна 30 грудня 2021
-
грудень 29, 2021
Час-Тайм. Відносини США-Україна – підсумки 2021-го