Атлантична Рада: введення до Казахстану російських військ може призвести до деескалації на кордонах з Україною, принаймні тимчасової. Відео

Силовики Казахастану, схоже, відновили контроль над вулицями Алмати. У Москві повідомлили, що надіслали уже 70 літаків із військовими до Казахстану у межах операції Організації договору про колективну безпеку - на запит президента Токаєва. Учасники дискусії Атлантичної Ради у Вашингтоні вважають: введення до Казахстану російських військ може призвести до деескалації на кордонах з Україною, принаймні тимчасової.