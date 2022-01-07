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Атлантична Рада: введення до Казахстану російських військ може призвести до деескалації на кордонах з Україною, принаймні тимчасової. Відео

  • Голос Америки
Атлантична Рада: введення до Казахстану російських військ може призвести до деескалації на кордонах з Україною, принаймні тимчасової. Відео
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Атлантична Рада: введення до Казахстану російських військ може призвести до деескалації на кордонах з Україною, принаймні тимчасової. Відео

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Силовики Казахастану, схоже, відновили контроль над вулицями Алмати. У Москві повідомлили, що надіслали уже 70 літаків із військовими до Казахстану у межах операції Організації договору про колективну безпеку - на запит президента Токаєва. Учасники дискусії Атлантичної Ради у Вашингтоні вважають: введення до Казахстану російських військ може призвести до деескалації на кордонах з Україною, принаймні тимчасової.

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