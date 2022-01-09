Внаслідок протестів у Казахстані загинули 164 людини – дані МОЗ

Внаслідок заворушень у Казахстані загинули 164 людини, повідомляє казахська служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик – із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я країни.

У повідомленні МОЗ вказані три регіони та найбільше місто країни. В Алмати, за даними міністерства, загинули 103 людини (зокрема двоє дітей), у Кизилординській області – 21 людина, у Жамбильській – 10, в Алматинській – вісім людей. На які міста та регіони припадають решта 22 загиблих – невідомо, ці дані не уточнюються.

Влада Казахстану вперше з 5 січня опублікувала кількісні відомості про загиблих. Раніше повідомлялося про загибель 28 співробітників силових органів та 26 «озброєних людей».

У країні з 6 січня триває «антитерористична операція». Токаєв заявив, що структурам, що її здійснюють, надано «стріляти на поразку без попередження».

В Алмати, де мирні акції протесту, що розпочалися 4 січня, незабаром почали супроводжуватися безчинствами, підпалами, грабежами та мародерством, низка осіб також озброєні та використовують вогнепальну зброю. При цьому влада вживає термін «злочинні групи» та «терористи» до всіх учасників протестів.

Президент Токаєв 7 січня вмдав наказ, який дозволив силам безпеки «стріляти без попередження» при будь-яких заворушеннях після нещодавніх масових протестів та проявів насильства. Наказ засудили правозахисні організації в тому числі Amnesty International та Варта прав людини.

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