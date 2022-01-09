Держсекретар Блінкен не очікує проривів від американо-російських переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів на американо-російських переговорах з питань безпеки наступного тижня, але сподівається, що можуть бути області, в яких сторони можуть домовитися, повідомляє агентство Рейтер.

«Не думаю, що ми станемо свідками якихось проривів наступного тижня», – заявив Блінкен, виступаючи у програмі «Положення в країні» на каналі CNN.

«У нас буде можливість висловити свої позиції. Росіяни зроблять те саме, і ми подивимося, чи є підстави для руху вперед», – сказав він.

За словами Блінкена, будь-який прогрес залежатиме від дій обох сторін на переговорах. Будь-який рух до вирішення проблем має відбуватися на взаємній основі, заявив він.

Він наголосив, що досягнення прогресу буде складним, якщо не неможливим, в умовах нарощування Москвою військової сили біля кордонів з Україною.

«По-перше, чому ми тут? Ми тут, тому що неодноразово Росія здійснювала акти агресії проти сусідів – Грузії, Молдови, України в 2014 році і знову представляє Україні нову загрозу. По-друге, на кону важливі принципи, які є основою міжнародного миру та безпеки», - сказав Блінкен, зауваживши, що США працюють з міжнародними партнерами, «щоб дати Росії чітко зрозуміти, що ця агресія не буде прийнятною і не буде толеруватись».

"Дуже складно побачити [реальний прогрес] в умовах ескалації, коли Росія приставила пістолет до голови України, розмістивши 100 тисяч військовослужбовців біля її кордонів", - заявив Блінкен у програмі "Цього тижня" на каналі АВС.

Тим часом Росія заявила в неділю, що не піде на поступки під тиском США на переговорах щодо кризи в Україні та її вимог до Заходу надати гарантії безпеки. У Москві припускають, що переговори можуть завершитися швидко.

Рябков, який очолює російську делегацію на переговорах у Женеві, заявив агентству «Інтерфакс», що не відчуває оптимізму у зв'язку з майбутнім діалогом.

В матеріалі використані джерела Рейтер та CNN.

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