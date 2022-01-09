Блінкен: наказ силам безпеки Казахстану стріляти на ураження має бути скасований

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон домагається від влади Казахстану роз'яснень про те, чому їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль відіграє Росія, для придушення заворушень внутрішнього характеру.

Крім того, Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.

«Наказ стріляти на ураження, такою, якою він діє, є неправильним і має бути скасований», – заявив Блінкен в інтерв'ю недільній програмі «Цього тижня» на каналі АВС.

Тим часом, в адміністрації президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва заявили в неділю, що «у всіх регіонах країни ситуація стабілізована». Напередодні Токаєв наказав силам безпеки стріляти по протестувальниках на ураження без попередження.

За тиждень казахстанські сили безпеки затримали 5800 людей, повідомила у неділю адміністрація президента Казахстану. У повідомленні адміністрації йдеться, що серед затриманих є значна кількість іноземців. Повідомляється також, що загинуло 18 співробітників правоохоронних органів.

Загалом внаслідок заворушень у Казахстані за останній тиждень загинули 164 особи, включаючи двох дітей, повідомило в неділю агентство Reuters з посиланням на російське інформагентство Sputnik, яке посилається, у свою чергу, на міністерство охорони здоров'я Казахстану.

В матеріалі використані джерела АВС та Reuters

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