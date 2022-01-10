НАТО про Росію: «Я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання». Відео

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 10 січня в Брюсселі, що НАТО «прислухається до занепокоєння Росії, але будь-який змістовний діалог має вирішувати й наші занепокоєння щодо дій Росії". Коментарі пролунали напередодні переговорів США, НАТО та ОБСЄ щодо накопичення російських військ на кордоні з Україною. Столтенберг також сказав: «Я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання».