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НАТО про Росію: «Я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання». Відео

НАТО про Росію: «Я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання». Відео
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НАТО про Росію: «Я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання». Відео

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 10 січня в Брюсселі, що НАТО «прислухається до занепокоєння Росії, але будь-який змістовний діалог має вирішувати й наші занепокоєння щодо дій Росії". Коментарі пролунали напередодні переговорів США, НАТО та ОБСЄ щодо накопичення російських військ на кордоні з Україною. Столтенберг також сказав: «Я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання».

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