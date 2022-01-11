Час-Тайм. Засідання Ради НАТО-Росія. Що очікують у Брюсселі?

В ефірі Час-Тайм. У Брюсселі готуються до перших з 2019 року переговорів у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких стане питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною. Що від засідання очікують в Брюсселі? «Відвертими» та «прямолінійними» назвали переговори між США та Росією щодо України у Білому домі. Головне про реакцію Вашингтона на переговорний процес у Європі. Все свідчить про те, що Росія рухається у напрямку вторгнення в Україну, - заявила постійна представниця США при ООН. Дух традиційного українського Різдва: як у Нью-Йорку співали колядки та щедрівки.