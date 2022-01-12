Час-Тайм. Переговори НАТО-Росія – заяви, реакції, деталі з Брюсселя
В ефірі Час-Тайм. Детально про засідання Ради НАТО-Росія. Пряме включення кореспондента «Голосу Америки» зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі. США відправляють Україні радіолокаційні системи та морське устаткування - Politicо. Що експерти у США кажуть про перспективи розширення НАТО. Ковід-19: як працює система тестування у Лос-Анджелесі.
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Час-Тайм. Засідання Ради НАТО-Росія. Що очікують у Брюсселі?
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