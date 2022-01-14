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Час-Time

Час-Тайм. Кібератака на Україну. Як реагують у США

Час-Тайм. Кібератака на Україну. Як реагують у США
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Час-Тайм. Кібератака на Україну. Як реагують у США

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В ефірі Час-Тайм. Росія веде підготовку, щоб за потреби, сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну, - речниця Білого Дому Джен Псакі. Що в Білому Домі та Пентагоні кажуть про кібератаку на Україну? Ймовірність таких кібератак від Росії - одна з причин, чому США намагаються підтримати Україну у кіберпросторі, - сенаторка-демократка Джин Шагін. Прориву не сталося. Перемовини США, НАТО та ОБСЄ із представниками РФ лише підтвердили непохитність позицій обох сторін, - експерти. Інтерв’ю: Представниця України в НАТО Наталія Галібаренко – про переговори з Заходом.

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