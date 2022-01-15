В Сенаті США - нова ініціатива щодо санкцій проти Путіна 

Сенатор від республіканської партії Марко Рубіо подав новий законопроект, покликаний стримати Росію від подальшої агресії в Україні шляхом санкцій. Законопроект "Про стримування авторитарних ворожих дій в 2022" передбачає запровадження персональних санкцій проти російського президента Володимира Путіна, прем'єр-міністра та міністра оборони Росії а також російських олігархів, у випадку подальшого порушення територіальної цілісності України з боку Росії, або її проксі-сил.

"Ключова частина будь-якої стратегії, щоб змусити Володимира Путіна відступити - це зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують його контроль над Росією", - заявив Рубіо.

Серед санкцій також передбачені обмеження операцій з російскими компаніями в енергетиці, фінансах, видобутку корисних копалин та авіакосмічній індустрії, запровадження санкцій проти системи розрахунків SWIFT, якщо та не припинить обслуговувати російські банки, які підпадають під санкції за цим законом, тощо. Також йдеться про нове запровадження санкцій проти газпромівського проекту "Північний потік-2".

На розгляді в Сенаті вже перебуває законопроект про санкції проти Росії, поданий 12 січня сенаторами від Демократичної партії США. Законопроект "Про захист суверенітету України в 2022 році" також передбачає санкції проти російських посадовців, включаючи президента Путіна, прем'єр-міністра, міністра оборони, командувача збройними силами Росії у випадку поновлення агресії РФ проти України. Серед санкцій, передбачених цим законопроектом - обмеження на операції з російськими держоблігаціями, обслуговування через систему SWIFT, санкції проти фінансових компаній, тощо. Законопроект також вказує адміністрації США переглянути попереднє виключення із санкцій щодо проекту "Північний потік-2", з огляду на "військове нагромадження, що проводить Кремль, а також агресію проти України".

В Москві відреагували на ініціативу законодавців запровадити санкції особисто проти Путіна. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив журналістам, що Путін попередив Байдена, що ескалаційні санкції "зруйнують наші відносини", а речник Кремля Песков прирівняв ініціативу до "розриву відносин".

Раніше цього тижня Сенат розглянув законопроект, який передбачав негайне введення жорстких санкцій проти "Північного потоку-2", поданий сенатором-республіканцем Тедом Крузом. Хоча законопроект не набрав необхідних 60 голосів зі 100 в Сенаті, він отримав підтримку 55 сенаторів від обох партій, що стало свідченням існування потужної підтримки в Сенаті для негайного введення санкцій проти газотранзитного проекту.

Круз та інші республіканці неодноразово критикували адміністрцію Байдена за рішення надати звільнення від санкцій для оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG. В адміністрації пояснювали це рішення необхідністю збереження трансатлантичної єдності.

Голова сенатського Комітету з міжнародних справ сенатор-демократ Боб Менендес, хоча і виступив проти "Північного потоку-2", але закликав сенаторів не голосувати за законопроект Круза, а, натомість, підтримати законопроект від Демократів. Він так пояснив свою позицію у вівторок: "Путін хоче, щоб "Північний потік-2" відбувся. Якщо його буде зупинено перед можливим вторгненням, у нього буде на одну причину менше для вторгнення в Україну. Але якщо проти нього особисто та проти Росії буде введено "мати всіх санкцій, а саме це зробить мій законопроект, то, це зрештою стане справжнім стримуванням і фактором для Путіна в плані вторгнення до України".